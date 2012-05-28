BMW и Zagato вместе построили спорткупе

Классическая радиаторная решетка спорткара составлена из множества матовых букв Z. О том, какая именно платформа использована для единственного в своем роде прототипа, официально не сообщается, но некоторые СМИ утверждают, что в роли донора выступило купе BMW Z4. Известно, впрочем, что BMW Zagato Coupe является не дизайнерским макетом, а полностью функциональным автомобилем и зарегистрирован для использования на дорогах общего пользования. Более того, производители утверждают, что уже тестировали разработку на скоростных треках. По словам руководителя кузовного ателье Андреа Загато, его компания всегда представляла своим клиентам автомобили, готовые к использованию как на городских улицах, так и на гоночной трассе, и BMW Zagato Coupe построен по тем же принципам. Возможно, благодаря такой тщательной проработке, у BMW Zagato имеются определенные шансы на мелкосерийное производство.