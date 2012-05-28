Гоночный автомобиль протаранил толпу зрителей, 2 человека погибли
28 мая 2012, 07:35ОбществоРОман БОТов
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В Ирландии гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей. В результате ДТП погибли 28-летняя женщина и 50-летний мужчина, еще семь человек получили травмы, передает (С) Associated Press. Авария произошла в городке Бэйлиборо, в 70 км от Дублина.
В ходе организованной местными властями гонки одна из машин, сойдя с дистанции, пробила ограждение и врезалась в зрителей. Пострадавшие были доставлены в больницу, состояние троих оценивается как крайне тяжелое. В настоящее время устанавливаются причины аварии. Похожий инцидент произошел во Франции на прошлой неделе. Во время ралли на юге страны спорткар вылетел с трассы, врезавшись в толпу прохожих. Пострадали 17 человек.
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