Как составляется медиаплан

После того, как рекламным агентством будет спланирована стратегия проведения кампании и выбраны определенные рекламные носители, для каждого из них составляется подробный медиаплан. При этом во внимание принимаются показатели будущей рекламной кампании, рассчитанные заранее. Лучше доверить это профессионалам. В процессе подготовки рекламной кампании происходит медиабаинг, то есть закупка рекламныхплощадей для размещения: именно с этого и начинается введение в медиапланирование рекламы. Телевизионная реклама от рекламного агентства может быть дополнительно оптимизирована после детального изучения ситуации на рынке телевизионной рекламы и предпочтений целевой аудитории. После сравнения цен и возможностей размещения, возможно, будет оптимизирована и вся рекламная кампания.

Реклама будет эффективной только тогда, когда она будет не только выполнена на высоком уровне, но и будет показываться в оптимальное время нужное количество раз. Важно не только грамотно спланировать кампанию, но и правильно разместить рекламу соответственно стратегии. Окончательный медиаплан покажет все условия, при которых намеченная цель будет достигнута заказчиком при минимуме расходов.

Важно выяснить, как будет спланирована телевизионная реклама от рекламного агентства. Введение в медиапланирование рекламы подразумевает, что будут отобраны наиболее выгодные временные интервалы, телепередачи и рубрики, для чего каждое агентство использует свои математические модели оценивания эффективности размещения рекламы.

В соответствии с полученными требованиями жанров и временных интервалов покупается рекламное время. Для заказчика этот этап часто остается незамеченным, но для сотрудников агентства он один из наиболее трудозатратных.

В итоговом медиаплане содержится полная характеристика будущей кампании рекламы, информация о бюджете и детальном планировании. Отдельно для каждого канала создается индивидуальный медиаплан, где указаны дата и время выходов блока рекламы, хронометраж, прогнозируемые рейтинги, стоимость выхода рекламы, возможные скидки. Рассчитывается общий бюджет и хронометраж.