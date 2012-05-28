Компания Aston Martin представила прототип нового купе DBS

У One-77, к слову, позаимствована и общая стилистика дизайна новой модели: с сильно покатой крышей и зауженой задней частью кабины. Никаких технических подробностей о проекте AM310 пока нет: известно, что машина оснащена 6,0-литровым мотором V12, мощностью больше 550 лошадиных сил. Этот же двигатель получит и серийная модель, но его точные спецификации пока не разглашаются. Ранее сообщалось, что компания Aston Martin намеревалась провести закрытую премьеру DBS еще в середине мая на Нюрбургринге, для избранных клиентов, которые уже внесли предоплату за машину или готовы это сделать в ближайшее время. Состоялось это мероприятие или нет– не уточняется. Следующий Гран-при Формулы-1 состоится в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева: гонка намечена на воскресенье, 10 июня.