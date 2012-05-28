Компания Aston Martin представила прототип нового купе DBS
Компания Aston Martin привезла на Конкурс элегантности Вилла дЭсте концепт-кар Project AM310 – предсерийный прототип будущей замены модели Aston Martin DBS. Серийную модель, как ожидается, покажут в конце августе на калифорнийском Конкурсе элегантности в Паббл Бич, а в продаже она появится в 2013 году. Замена DBS построена на самой свежей платформе Aston Martin VH и, как ожидается, будет построена с активным использованием алюминия и карбона – этот материал британцы хорошо освоили в ходе работ над эксклюзивной моделью One-77, монокок которой был целиком изготовлен из композита.
У One-77, к слову, позаимствована и общая стилистика дизайна новой модели: с сильно покатой крышей и зауженой задней частью кабины. Никаких технических подробностей о проекте AM310 пока нет: известно, что машина оснащена 6,0-литровым мотором V12, мощностью больше 550 лошадиных сил. Этот же двигатель получит и серийная модель, но его точные спецификации пока не разглашаются. Ранее сообщалось, что компания Aston Martin намеревалась провести закрытую премьеру DBS еще в середине мая на Нюрбургринге, для избранных клиентов, которые уже внесли предоплату за машину или готовы это сделать в ближайшее время. Состоялось это мероприятие или нет– не уточняется. Следующий Гран-при Формулы-1 состоится в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнева: гонка намечена на воскресенье, 10 июня.
Фото Aston Martin и с сайта Carscoop.blogspot.com