Научить маленьких тагильчан любить природу и утилизировать мусор решили в Музее природы и охраны окружающей среды

Так, для малышей проведут викторину «Эта хрупкая планета». Каждый ответивший на ее вопросы получит удостоверение «Знатока экологических проблем», рассказывают в отделе информации Нижнетагильского музея-заповедника.

Ребятам предложат отгадать загадки о природных явлениях, животных и птицах. Мастер-класс «Экологическая мельница» позволит детям самим провести опыты по утилизации бытового мусора – фантиков и упаковок. Участники праздника смогут познакомиться с новой выставкой «Жизнь букашек», и тут же поучаствовать в мастер-классе «Букашечка», изготовив из природных материалов различных насекомых.