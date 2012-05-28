«Почта России» пересядет на электромобили
К началу зимних Олимпийских игр в Сочи «Почта России» планирует закупить 100 электромобилей производства Renault, сообщил газете «КоммерсантЪ» гендиректор ФГУП Александр Киселев. По его словам, предприятие планирует закупить в краснодарское отделение ФГУП 100 электромобилей: 70 «каблуков» Renault Kangoo Z.E.
и 30 ультракомпактных Renault Twizy. «Тестирование автомобилей идет в Москве, планируется в Санкт-Петербурге, – сказал Киселев. – Изучаем вопросы эффективности, ремонтопригодности, особенности электросетей и электрозарядки. Особый интерес – испытания в зимнее время». Электромобили для ФГУП предпочтительнее с точки зрения экономии горюче-смазочных материалов, пояснил он. В перспективе «Почта России» планирует закупить «тысячи Renault Kangoo и тысячи Twizy» для отделений по всей России, добавил Киселев. В свою очередь, представитель Renault Василий Минаков подтвердил информацию о переговорах с «Почтой России». «Наша задача – изучить возможности по запуску этого проекта на российском рынке», – отметил он, добавив, что у Renault в России есть еще несколько крупных клиентов, которые будут тестировать электромобили.