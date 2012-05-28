Renault официально представил возрожденный бренд Alpine

Разработан он при участии подразделения Renault Sport Technologies и многое позаимствовал у Megane Trophy, однако имеет трубчатый каркас и центральномоторную компоновку. В качестве двигателя использован 3,5-литровый V6, развивающий 400 лошадиных сил и 422 Нм крутящего момента. Благодаря обширному применению карбона (в частности, из углепластиков выполнены кузовные панели) вес купе удалось удержать в пределах 800 кг, но насколько концепт получился динамичным, в Renault пока не сообщают. В конструкции шасси использованы регулируемые амортизаторы Sachs и самоблокирующийся дифференциал. В качестве обуви прототип Alpine A110-50 получил 21-дюймовые колеса, в которых прячутся тормозные механизмы с 6-поршневыми суппортами и 356-миллиметровыми дисками. Стоит отметить, что, несмотря на явную схожесть концепта с прототипом DeZir 2010 года, многие эксперты отмечают и применение творчески интерпретированных элементов дизайна оригинального купе полувековой давности. Планируется ли серийное производство подобного спорткара, в Renault не уточняют.