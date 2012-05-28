ТО теперь необязателен? Страховщики продают талоны техосмотра

Известно,чтобы получить полис, необходимо соблюсти правило: период действия талона ТО недолжен превышать шести месяцев. То естьавтовладельцам, желающим проибрести ОСАГО, приходится проходить техническийосмотр досрочно. Однако паники нет, поскольку страховщик теперь имеет законноеправо выдать «свежий» ТО, прохождение которого останется на совести владельцаавто. Страховые компании даже разработали «единый пакет», который включаетодновременное оформление полиса и талона.

Иначеговоря, если полис автогражданки есть, значит, ТО пройдён. Поэтомуинспекторов ДПС не интересует талон техосмотра, он исключениз списка необходимых для водителя документов, достаточно наличия полисаОСАГО. -- «Комитет по защите прав автомобилистов» (КЗПА).

Как сообщает«Областная газета», в КЗПА объяснили, что бланк техосмотра хотьи с печатью, но юридической силы не имеет, посколькуна нём нет подписи эксперта (а именно такие талоны, в которых нет подписи,выдают страховщики), то есть, такой бланк недействителен. А продаватьполис автогражданки без документального подтверждения прохожденияТО страховщики не имеют права, это нарушение п.3. ст. 15 законаоб ОСАГО.

Ситуацияболее чем странная. Прохождение ТО с легкой руки страховщиков становитсянеобязательным, достаточно заплатить за «единый пакет» (талон техосмотра стоитпорядка пятисот рублей). Однако вызывает сомнения действительность полученноготаким образом полиса ОСАГО, этим и взволнованы автовладельцы.

По даннымматериалов «Областной газеты», в Госдуме готовят изменения в порядокпроведения техосмотра. В числе предложений - отменить требованиео не менее чем шестимесячном действии талона ТО на моментзаключения договора ОСАГО. И вообще отделить страхование по ОСАГОот технического осмотра. Эти поправки предполагается ввестив действие до 15 июля этого года.