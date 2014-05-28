На ЕВРАЗ НТМК определили лучшего молодого горнового доменной печи

Сегодня на НТМК состоялся первый конкурс профмастерства по специальности «Горновой доменной печи». В нем приняли участие 8 человек в возрасте до 30 лет. Состязание состояло из теоретической и практической частей. Сначала конкурсанты отвечали на вопросы, касающиеся работы доменных печей, охраны труда и промышленной безопасности, стратегий ЕВРАЗа и др. Практическая часть конкурса проходила на литейном дворе доменной печи №6, где молодые работники демонстрировали навыки выполнения заданий. Каждый участник в связке с машинистом крана перемещал груз на определенное расстояние, используя специальные сигналы и соблюдая требования безопасности.

По итогам конкурса лучшим молодым горновым ЕВРАЗ НТМК признан Олег Котов, который быстрее и качественнее всех выполнил задания. Олег работает в доменном цехе 5 лет, он уже принимал участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший молодой рабочий ЕВРАЗа». Второе место занял Сергей Ольховиков, третьим стал Леонид Семенов. Все участники награждены благодарственными письмами и ценными подарками, а призеры – дипломами и денежными премиями.

Фото пресс-центра ЕВРАЗ

Конкурсы профессионального мастерства проводятся в рамках реализуемой на ЕВРАЗ НТМК программы «Молодежь». Она направлена на профессиональную адаптацию и раскрытие творческого потенциала металлургов. В течение года для молодых работников проходят научно-технические конференции, организуются соревнования на звание «Лучший по профессии», конкурсы «Краса ненаглядная» и «А ну-ка, парни!», спортивные турниры, фестивали, турслеты. В настоящее время программа «Молодежь» охватывает порядка 4 тысяч сотрудников предприятия в возрасте до 30 лет.