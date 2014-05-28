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На ЕВРАЗ НТМК определили лучшего молодого горнового доменной печи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На ЕВРАЗ НТМК определили лучшего молодого горнового доменной печи

28 мая 2014, 17:10ОбществоЕвгения
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