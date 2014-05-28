Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
За чей счет восстановят бордюры? В Нижнем Тагиле состоялся объезд по итогам гарантийного ремонта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

За чей счет восстановят бордюры? В Нижнем Тагиле состоялся объезд по итогам гарантийного ремонта

28 мая 2014, 13:15Общество
Читайте
также
Что делать при укусе змеи?
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»