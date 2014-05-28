За чей счет восстановят бордюры? В Нижнем Тагиле состоялся объезд по итогам гарантийного ремонта

Среди обследуемых объектов пять улиц, на которых совсем недавно велись ремонтные работы – Фестивальная, Горошникова, Красногвардейская, Береговая-Ударная и Уральский проспект. В ходе осмотра высказывались объективные замечания по поводу состояния дорожного полотна, благоустройства и озеленения, состояния бордюрного камня. Надо сказать, по всем трем критериям имеются существенные замечания.

Цель сегодняшнего объезда – посмотреть, как были устранены дефекты на объектах, выполненных в 2013 году. Нашей комиссией в марте-апреле были проведены обследования и выданы предписания всем подрядчикам по устранению обнаруженных дефектов сказал Руслан Хасанович Пшизов.

На всех вышеназванных улицах серьезные опасения вызвало состояние бордюров, из которых теперь даже торчит арматура. Как сказал Руслан Хасанович, в ближайшее время будет осуществлена частичная замена камня за счет подрядчика, а остальное, по всей видимости, включат в график, после согласования с Главой. Основная причина разрушения камня, конечно, качество материала. Как выяснилось, в Тагиле установлены бордюры от четырех производителей. Хорошо показали себя образцы двух предприятий, именно их материал будет использоваться в дальнейшей работе.

Это и дорожные бордюры на Уральском проспекте, Береговой-Ударной, Горошникова, Красногвардейская, Фестивальная. На улице Горошникова практически полный выход из строя, по остальным улицам также имеются дефекты сказал Руслан Хасанович.

Еще один вопрос, не менее важный, качество дорожного покрытия. По мнению Руслана Пшизова, первоочередной фактор – качество асфальта, который использовался изначально. А хлориды (необходимые для зимнего содержания дорог), на которые грешат, как выяснилось, только ускоряют процесс износа. В настоящее время самые проблемные участки покрытия заменены на 80% и серьезных замечаний к ним нет. Добавим, что с начала строительного сезона, подрядчики, которые выполняли эти работы, произвели срезку слоя износа и заменили на асфальт марки 1, тип А. На остальных участках покрытие было решено не менять, но сроки гарантийного обслуживания не изменяются.

Есть вопросы и к «зеленому» благоустройству. Были высказаны претензии и к подрядчикам, которые делали озеленение, и к эксплуатационникам, которые «щебень и мусор складывают на обочину». Пожаловались, в частности, на МУП «Тагилдорстрой», работники которого на улице Красногвардейской оставили щебень вдоль дорог и на бордюре. Подрядчик сообщил TagilCity.ru, что в графике уборки эта улица есть.

Мы не могли вести работы, т.к. Уралдортехнологии производили гарантийный ремонт сообщили в организации.

Не обойтись и без мнения общественников. Никита Чапурин, председатель «Тагил без ям», не присутствовавший на выезде, всё же поделился с TagilCity.ru:

Объезжал ранее, есть претензии к полотну на Уральском и претензии к «зеленке». По бордюрам и говорить не надо, и так все всё видят резюмировал представитель общественности.

В пятницу в администрации Нижнего Тагила состоится совещание под председательством Сергея Носова. Будет озвучен доклад по текущей ситуации на дорогах города и выводы по результатам сегодняшнего внепланового объезда.

Сезон строительный начался, начались новые работы , но мы будем продолжать контролировать устранение дефектов, которые предъявлены к подрядчикам по итогам работы в 2013 году прокомментировал Руслан Пшизов.