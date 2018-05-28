Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Жители Геленджика не смогут выходить на балкон без разрешения во время ЧМ-2018 (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Жители Геленджика не смогут выходить на балкон без разрешения во время ЧМ-2018 (ФОТО)

28 мая, 08:00Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»