Жители Геленджика не смогут выходить на балкон без разрешения во время ЧМ-2018 (ФОТО)

Кто запретил?! На каком основании?! Молчат охранители. Самое страшное, это не то, что такие «запретиловки» по домам носят. Что с держиморд взять? Ну, осталась у них в мозгу одна единственная бороздка, в которой прописано: «Запрещать и не пущать». По-настоящему страшно то, что люди это подписывают... И продолжая бояться, хочется надеяться, что параллельно хотя бы ещё и стыдясь, замазывают свою подпись пишут люди в соцсетях.