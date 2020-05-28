Куйвашев объяснил, зачем свердловским предпринимателям санитарная декларация
Сегодня, 21:38ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Евгений Куйвашев пояснил, что декларация нужна не для того, чтобы усложнить работу предпринимателей, а для безопасности. Об этом глава региона написал в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Губернатор отметил, что оформить декларацию нужно тем предприятиям, которые были закрыты в период пандемии. По его словам, такие условия ставятся не для усложнения работы бизнесменов, а для помощи в организации рабочего процесса в нынешних условиях.
Это способ помочь предприятиям разобраться, как им организовать свою работу в новых условиях, как защитить и своих клиентов, и своих сотрудников, например, помочь просчитать необходимые запасы защитных средств и дезинфекторов, написал Куйвашев.
Также он напомнил, что многие организации уже начали работать после прохождения проверок, но все предприятия будут контролировать надзорные органы.
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