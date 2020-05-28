Куйвашев объяснил, зачем свердловским предпринимателям санитарная декларация

Губернатор отметил, что оформить декларацию нужно тем предприятиям, которые были закрыты в период пандемии. По его словам, такие условия ставятся не для усложнения работы бизнесменов, а для помощи в организации рабочего процесса в нынешних условиях.

Это способ помочь предприятиям разобраться, как им организовать свою работу в новых условиях, как защитить и своих клиентов, и своих сотрудников, например, помочь просчитать необходимые запасы защитных средств и дезинфекторов, написал Куйвашев.