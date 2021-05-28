Эксперты оценили на высоком уровне безопасность электронного голосования ЕР

Предварительное голосование «Единой России», которое в этом году в первый раз проводят в электронном формате по всей стране, будет завершено 30 мая. За первые четыре дня в нем уже успели принять участие примерно пять миллионов человек, что стало для РФ рекордом.

Как полагают эксперты, у партии получилось создать удобную инфраструктуру, чтобы провести голосование в онлайн-формате. В итоге еще до окончания процедуры ее участниками стали в четыре раза больше избирателей, чем, например, участвовавших во всероссийском тестировании. Последнее в середине мая провел Центризбирком. Тогда показатели составили 1,2 миллиона человек, пишет Nashgorod. Как считает глава Фонда информационной демократии, руководитель Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ России Илья Массух, ЕР создала не имеющую аналогов в РФ систему. При этом она вызывает доверие у людей, поскольку им доступно проверить, прибегнув к индивидуальному ключу шифрования, правильно ли учли их голос при подсчете результатов. Верификация через портал «Госуслуги» значительно повышает легитимность процедуры. У организаторов голосования отсутствует доступ к результатам, так как они зашифрованы и обладают защитой от вмешательства и накрутки, что обеспечивает технология блокчейн. Такими методами сохраняется тайна голосования. Мониторинг подсчета голосов доступен в режиме реального времени. «Число участников электронного предварительного голосования «Единой России» позволяет заключить, что процедура и правда окажет воздействие на ход думской кампании. Примерно пять миллионов проголосовавших за четыре дня – это очень существенные цифры», - отметил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов. Участниками праймериз «Единой России» могут стать избиратели, прошедшие регистрацию на официальном сайте процедуры pg.er.ru до 12 ночи 28 мая по местному времени. Подсчет голосов будет начат вечером 30 мая – незамедлительно после завершения процедуры во всех регионах, когда будут соединены ключи электронного шифрования. Как сообщает сайт ER.ru, окончательные итоги представят в начале июня. Председатель Свердловского регионального оргкомитета по подготовке и проведению предварительного голосования Виктор Шептий отметил высокий интерес избирателей области к партийной процедуре. «Зарегистрировались на сайте предварительного голосования уже более 360 тысяч избирателей региона. Проголосовали почти 80% из них. При этом голосование в Свердловской области проходит только в электронном виде. Статистика говорит о высоком интересе уральцев к процедуре голосования. Количество зарегистрированных кандидатов также выше в сравнении с 2016 годом. Среди них много новых лиц, много волонтеров», - сообщил он.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter