Дачника с серьезной травмой ноги довезли до больницы уральские инспекторы ДПС

Дачника с серьезной травмой ноги довезли до больницы уральские инспекторы ДПС
Дачника с серьезной травмой ноги довезли до больницы уральские инспекторы ДПС
28 мая, 15:11ОбществоФото: сайт ГУ МВД РФ по Свердловской области
Инспекторы ДПС помогли дачнику с кровоточащей ногой доехать с мигалками до больницы.

Дачника с серьезной травмой ноги помогли доставить до госпиталя уральские инспекторы ДПС. Старшие лейтенанты Эдуард Киямов и Игорь Алексеев дежурили на дублере Сибирского тракта, как вдруг к ним подъехала женщина-водитель, которая рассказала, что ее супруг нуждается в помощи, сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.

Выяснилась, что, будучи на даче в Белоярском районе, 63-летний мужчина поранил пилой ногу. У мужчины сильно кровоточила нога, он сидел в машине у женщины.

Полицейские решили сопроводить супругов до больницы. Они включили сирену для быстроты поездки. Медики помогли мужчине, а его супруга написала благодарность в адрес лейтенантов.

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