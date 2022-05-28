Дачника с серьезной травмой ноги довезли до больницы уральские инспекторы ДПС

Дачника с серьезной травмой ноги помогли доставить до госпиталя уральские инспекторы ДПС. Старшие лейтенанты Эдуард Киямов и Игорь Алексеев дежурили на дублере Сибирского тракта, как вдруг к ним подъехала женщина-водитель, которая рассказала, что ее супруг нуждается в помощи, сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.
Выяснилась, что, будучи на даче в Белоярском районе, 63-летний мужчина поранил пилой ногу. У мужчины сильно кровоточила нога, он сидел в машине у женщины.
Полицейские решили сопроводить супругов до больницы. Они включили сирену для быстроты поездки. Медики помогли мужчине, а его супруга написала благодарность в адрес лейтенантов.