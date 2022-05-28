Дачника с серьезной травмой ноги довезли до больницы уральские инспекторы ДПС

Дачника с серьезной травмой ноги помогли доставить до госпиталя уральские инспекторы ДПС. Старшие лейтенанты Эдуард Киямов и Игорь Алексеев дежурили на дублере Сибирского тракта, как вдруг к ним подъехала женщина-водитель, которая рассказала, что ее супруг нуждается в помощи, сообщает пресс-служба МВД по Свердловской области.