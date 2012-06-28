На Московском автосалоне состоится европейская премьера нового концепта BMW

«Презентация нового флагмана модельного ряда BMW – седана представительского класса BMW 7-й серии – возглавляет список премьер первой группы наряду с новым компактным кроссовером BMW X1 и BMW 1-й серии (3 двери)», – сообщили в пресс-службе компании. Что касается BMW i8 Concept Spyder, то этот концепт-кар суббренда BMW i с облегченной конструкцией в сочетании с передовой гибридной технологией, по заверению производителя, способен разгоняться с места до 100 км/ч за 5 сек., при этом расход топлива в нем сопоставим с малолитражными моделями.