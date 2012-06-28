На Московском автосалоне состоится европейская премьера нового концепта BMW
28 июня 2012, 09:16ОбществоРОман БОТов
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Представительство BMW Group в России сообщило о том, что на Московском автосалоне, который пройдет в «Крокус Экспо» с 31 августа по 9 сентября, германский концерн представит новые автомобили и внедорожники, а также европейскую премьеру концепт-кара. Итак, посетители стенда BMW смогут увидеть: - новый BMW 7-й серии; - новый BMW X1; - новый BMW 1-й серии (3 двери); - новый BMW X6 M; - новый BMW M6 Купе; - новый BMW M6 Кабриолет; - BMW 1 серии M Performance M135i; - европейскую премьеру BMW i8 Spyder Concept. - новый MINI John Cooper Works Countryman.
«Презентация нового флагмана модельного ряда BMW – седана представительского класса BMW 7-й серии – возглавляет список премьер первой группы наряду с новым компактным кроссовером BMW X1 и BMW 1-й серии (3 двери)», – сообщили в пресс-службе компании. Что касается BMW i8 Concept Spyder, то этот концепт-кар суббренда BMW i с облегченной конструкцией в сочетании с передовой гибридной технологией, по заверению производителя, способен разгоняться с места до 100 км/ч за 5 сек., при этом расход топлива в нем сопоставим с малолитражными моделями.
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