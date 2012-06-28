На Уралвагонзаводе определился лучший молодёжный «Лидер-2012»

Как сообщает пресс-служба Уралвагонзавода, в этом году победительницей конкурса стала инженер-технолог литейного корпуса Галина Соложнина. В подарок Галина получила телевизор.

Молодёжная ячейка, которую возглавляет «Лидер-2012» насчитывает более 700 молодых людей – и это самая крупная молодёжная первичка на Уралвагонзаводе. Несмотря на то, что тяжело быть примером для такого количества молодёжи, справляется девушка на «отлично». Первичной молодежной организации Соложниной присвоено звание «Золотая». Цех, где трудится Галина, является рекордсменом всех спортивных мероприятий.

В финальном этапе конкурса – «Молодёжный проект» состоялась защита проектов, касаемых различных сфер деятельности молодёжной организации. Главным его условием было: возможность реализации проекта на предприятии. Галина Соложнина предложила создать сайт МО «Уралвагонзавод», который будет освещать деятельность молодёжного движения предприятия, рассказывать о возможностях обучения на «УВЗ», информировать о мероприятиях, создаст и поддержит положительный имидж организации. Жюри по достоинству оценило столь необходимое на сегодняшний день для МО «Уралвагонзавод» начинание.

Среди других интересных предложений финала - молодёжные олимпийские игры среди предприятий корпорации, открытие при Уралвагонзаводе Школы туризма и Школы лидера, восстановление заброшенных детских садов на Вагонке, повышение престижа рабочей профессии – слесаря-инструментальщика.

Также на вечере самым активным молодым работникам Уралвагонзавода вручили награды различных достоинств от Союза Машиностроителей России, Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политики Правительства Свердловской области, Молодёжного парламента области, Главы города. Определились «Лауреаты молодёжной премии», «Лауреаты премии генерального директора», «Золотые и лучшие первичные молодёжные организации».

Поздравил молодёжь начальник вагоносборочного производства Уралвагонзавода и кандидат на присвоение звания «Почётный гражданин города Нижний Тагил» Леонид Матвеев.