Руководство ЖБИ-1 по-прежнему не соблюдает договоренности по заключенному контракту со службой заказчика администрации Нижнего Тагила

Время идет, а вопрос с поставкой плит не решается. Пора расторгать имеющийся контракт, и, пока не поздно, заключать его с другим предприятием. Иначе в конце сезона нас опять обвинят в том, что мы не освоили деньги рассудил заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Данилов на вчерашнем совещании по вопросам ремонта дорог.

По поставке плит с муниципалитетом также сотрудничает предприятие «СК-Тагил», которое выполняет договоренности, но представитель компании также не присутствовал на совещании. Что касается ЖБИ 1, то выполнения своего заказа предприятию один из подрядчиков муниципалитета ждет уже несколько месяцев. «Сейчас они мне говорят, что мой заказ, сделанный три месяца назад, выполнен на 75 процентов. О каких других заказах этому предприятию мы говорим?» - посетовал подрядчик.

Вячеслав Валерьевич добавил, что дорожники не должны демонтировать плиты и бордюры до тех пор, пока не получат аналогичную партию новых.