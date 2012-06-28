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Руководство ЖБИ-1 по-прежнему не соблюдает договоренности по заключенному контракту со службой заказчика администрации Нижнего Тагила
Сюжеты:
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Руководство ЖБИ-1 по-прежнему не соблюдает договоренности по заключенному контракту со службой заказчика администрации Нижнего Тагила

28 июня 2012, 10:55Общество
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