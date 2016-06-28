17,5 килограмма героина были обнаружены в синтепоновых одеялах, ввозимых на территорию Свердловской области

Как объяснили спецслужбам представители транспортной компании, они понятия не имели о содержимом одеял.

Сотрудники ФСБ задержали гражданина республики Кыргызстан 1983 г.р., который ожидал прибытия товара для его транспортировки к месту хранения. В синтепоновых одеялах были обнаружены 52 свёртка с веществом бежевого цвета. Согласно заключению экспертов, вещество является героином. В отношении задержанного иностранного гражданина возбуждены два уголовных дела.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

За последние две недели это уже вторая попытка ввоза большой партии героина на территорию Свердловской области.

Ранее в фуре, перевозившей 20 тонн лука, были обнаружены 25 килограмм луковиц, начинённых высококачественным героином.