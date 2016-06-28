Самая* низкая цена! 3 490 рублей за смартфон с 4G

Уже сейчас абоненты могут приобрести Turbophone4G 2209 по специальной цене – всего за 3 490 рублей.

С Turbophone4G 2209 вы можете мгновенно загружать и с комфортом смотреть любые web-страницы или видео – смартфон оснащен модулем LTE и большим 5-дюймовым дисплеем. Основная камера в 5 мегапикселей и фронтальная камера с разрешением 2 мегапикселя позволят делать отличные снимки, а мощная батарея емкостью 2000 мАч способна обеспечить день разговоров и интернет-серфинга без подзарядки.

Ознакомиться с подробными техническими характеристиками смартфона можно здесь.

Чтобы приобрести Turbophone4G 2209 по специальной цене, достаточно быть абонентом МОТИВ, обслуживаться на одном из тарифов линейки «Вместо!» и пополнить баланс не менее чем на 1 500 рублей. Подключиться можно и в день покупки.

Приобрести Turbophone4G 2209 по спеццене можно в любом офисе МОТИВ.

Подробные условия акции уточняйте у специалистов офисов или контакт-центра по телефону 8 800 240 0000.