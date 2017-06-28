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«Ростех» откроет первую в России «Умную фабрику» - испытательный полигон для инноваций
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Ростех» откроет первую в России «Умную фабрику» - испытательный полигон для инноваций

28 июня 2017, 15:45Общество
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