«Ростех» откроет первую в России «Умную фабрику» - испытательный полигон для инноваций
28 июня 2017, 15:45Общество
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В России до конца 2017 года появится первая «Умная фабрика» для отработки инновационных технологий.
Госкорпорация «Ростех» запустит новый проект – «Умную фабрику». На ее создание будет выделено 7 млрд рублей. Полигон заработает до кона 2017 года на базе «ОДК – Сатурн».
На нем будут создаваться и отрабатываться высокотехнологичные гражданские проекты для ввода на новые рынки. Это будет первая в России площадка по воплощению в жизнь идей российских инженеров, создающих умную продукцию «Индустрии 4:0», сообщает газета «Известия».
Программные решения отечественных разработчиков в рамках полигона могут быть использованы, например, для изготовления сложных деталей, в том числе, для авиационных двигателей.
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