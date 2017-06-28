«Ростех» откроет первую в России «Умную фабрику» - испытательный полигон для инноваций

Госкорпорация «Ростех» запустит новый проект – «Умную фабрику». На ее создание будет выделено 7 млрд рублей. Полигон заработает до кона 2017 года на базе «ОДК – Сатурн».

На нем будут создаваться и отрабатываться высокотехнологичные гражданские проекты для ввода на новые рынки. Это будет первая в России площадка по воплощению в жизнь идей российских инженеров, создающих умную продукцию «Индустрии 4:0», сообщает газета «Известия».

Программные решения отечественных разработчиков в рамках полигона могут быть использованы, например, для изготовления сложных деталей, в том числе, для авиационных двигателей.