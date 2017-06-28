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Служба спасения, скорая помощь, ГИБДД и пожарные ликвидировали последствия ДТП в Нижнем Тагиле в рамках совместных учений (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Служба спасения, скорая помощь, ГИБДД и пожарные ликвидировали последствия ДТП в Нижнем Тагиле в рамках совместных учений (ФОТО, ВИДЕО)

28 июня 2017, 17:15ОбществоИрина Анисимова
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