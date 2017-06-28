Служба спасения, скорая помощь, ГИБДД и пожарные ликвидировали последствия ДТП в Нижнем Тагиле в рамках совместных учений (ФОТО, ВИДЕО)

Учения проводились 28 июня на базе 9 отряда ФПС. По легенде – произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими. Люди оказались зажаты в автомобиле. Сигнал о происшествии поступил по всем инстанциям Нижнего Тагила. Участники отрабатывали вызов в реальных условиях.

Редакция TagilCity.ru наблюдала за работой служб в полевых условиях.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Как правило, ГИБДД являются старшими на месте ликвидации ДТП. Их задача - оцепить место происшествия, организовать подъезд к месту аварии, перераспределить дорожное движение.

Служба спасения после прибытия на место должна провести деблокировку пострадавших. Сегодня спасателям пришлось разрезать крышу машины для извлечения людей. Сотрудники скорой помощи оценили состояние пассажиров автомобиля, оказали первую медицинскую помощь и будут сопровождать их до медучреждения. Пожарная служба также выехала к месту ДТП. У них важные задачи - не допустить возгорания разбитой машины, либо потушить пламя при необходимости.

О важности совместных тренировок различных служб TagilCity.ru рассказал начальник службы пожаротушения 9 отряда ФПС Нижнего Тагила Алексей Шульга:

Учения проводятся ежегодно для организации и взаимодействия сил и средств, принимающих участие для ликвидации дорожно-транспортных происшествий. Цель проведения - научиться максимально оперативно и слаженно реагировать всем службам на месте ДТП сообщил Алексей Шульга.

Начальник службы Алексей Шульга поблагодарил всех участников. Он отметил, что учения были отработаны на «отлично».