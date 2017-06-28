Ветеранам Нижнего Тагила вручили знаки почета «За особые заслуги» (ФОТО)

На семинар-совещание советов ветеранов Среднего Урала, проходивший на базе МУ МВД «Нижнетагильское», собрались десятки бывших работников правоохранительных органов.

В совещании приняли участие: мэр города Сергей Носов, начальник полиции полковник Абдулкадыров, председатель совета Свердловской областной общественной организации ветеранов ОВД и ВВ Владимир Ралдугин, ветераны ОВД Нижнего Тагила и руководители официальных организаций города и региона.

Открытие семинара проходило под гимн ветеранов МВД. Первым приветствовал собравшихся глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов:

Позиция Администрации города и моя лично такова, что должно быть взаимодействие с органами внутренних дел. Должно быть понимание, в каких условиях вы работаете, и насколько важны результаты этой работы

Говоря о ветеранах органов внутренних дел, которых в Нижнем Тагиле более 4 000 человек, мэр отметил, что мнение этих людей, знающих, что такое закон, их поддержка, в том числе в восстановлении системы народных дружин, представляют большой практический интерес.

Владимир Ралдугин вручил Сергею Носову трехтомник «Династии МВД», в котором немало страниц посвящено династиям сотрудников МВД Нижнего Тагила.

Также он вручил знаки почета «За особые заслуги» ветеранам Нижнего Тагила: Николаю Пушкареву, Андрею Малиновскому и Андрею Кайдышеву, отметив их вклад в ветеранское движение.

Представители ветеранских организаций побывали в музее, созданном первичной организацией ветеранов в отделе полиции №21, об экспонатах которого рассказала его идейный вдохновитель Раиса Михайленко.

Фото: МУ МВД Нижнего Тагила

За круглым столом представители советов ветеранов городов поделились результатами своей деятельности и обсудили насущные вопросы.