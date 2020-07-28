Моющий пылесос, продуманная мебель и помощь близких: упрощаем свой быт

Многим женщинам приходится исполнять объемную домашнюю работу: мытье посуды, уборка, стирка, приготовление пищи – все это требует большого свободного времени и массу усилий.

Современные технологии способны облегчить домашний труд и сделать любую хозяйку счастливой и свободной. Делимся несколькими лайфхаками, которые помогут сделать быт проще, а также освободят время для по-настоящему важных вещей.

Бытовая техника: от пылесоса до кофеварки Прогресс коснулся домашних забот столь сильно, сколько он заметен и в других отраслях. Инженеры придумали не только космические корабли и беспилотные автомобили, но и разработали массу полезных в хозяйстве агрегатов. Посудомоечная машина способна отмыть даже самые сложные загрязнения, при этом хозяйке не придётся портить маникюр и стоять часами у раковины. Стиральная машина берет на себя чистоту вещей, кондиционер обеспечит любую комфортную температуру и зимой, и летом, мультиварка и духовой шкаф приготовят вкусные блюда даже для самых привередливых гурманов и сторонников здорового образа жизни.

Чистота в доме также подконтрольна современной бытовой технике: пылесос собирает с пола пыль и шерсть домашних животных, электрошвабра обеспечивает качественную влажную уборку в помещениях, а моющий пылесос сочетает в себе сразу все прелести сухой и влажной уборки.

С таким количеством умной бытовой техники любая хозяйка сможет высвободить уйму свободного времени, посвящая его своей внешности, увлечениям и, конечно, любимым людям.

Поручите домашние дела бытовой технике

Хитрости в интерьере Чтобы не создавать себе лишнюю работу, при обустройстве дома стоит все тщательно продумать. Различные ребристые витражи в кухонном гарнитуре с одной стороны являются красивым и элегантным дополнением, а с другой стороны требуют определённых энергозатрат на поддержание чистоты.

Аналогично и мягкая мебель: для быстрой уборки в доме требуется такая мебель, которую можно самостоятельно почистить с помощью ручного пылесоса и различной бытовой химии. Таким образом можно сэкономить средства на дорогостоящей химчистке и поддерживать порядок в любое удобное время.

Делегирование в быту Не секрет, что семья - это единый организм, и близкие люди всегда друг другу помогают. Старшее поколение может понянчится с внуками, а подросшие дети способны помочь родителям с мытьем посуды и приборкой. Поэтому каждой хозяйке стоит научиться делегировать домашние дела своим близким. Конечно, мама мужа может протирать пыль не так, как привыкли вы, а ребёнок моет пол не с идеальным результатом. Однако в этом случае стоит вместо переделывания работы за кем-то поблагодарить близких за помощь.

Близкие тоже могут участвовать в бытовых делах

При делегировании нужно подготовить себя психологически к тому, что не стоит тревожиться из-за того, как именно помогают родственники, а также умерить свой педантизм. Это позволит сохранить хорошие отношения с близкими и освободит время для других дел.

Любой женщине всегда требуется время на себя - пусть это будет чтение книг, посещение бассейна или фитнес-зала, прогулки с подружками или бьюти процедуры. Но именно благодаря современной бытовой технике, эргономичной мебели для дома и поддержки близких людей современная хозяйка может оставаться красивой, весёлой и отдохнувшей.