Новый учебный класс «Электропривод» открылся в Центре подготовки персонала

Это уже третий класс для подготовки высококлассных специалистов по востребованным на головном предприятии корпорации «УВЗ» профессиям. В мае 2012 года был открыт класс «Гидроавтоматика», а в апреле 2013 - «Мехатроника».

Главный комплекс нового класса «Электропривод» состоит из трех стационарных стендов и универсальных машин постоянного и переменного тока, а также персональных компьютеров. Поставщик оборудования – международный концерн «Festo». Общая стоимость с учётом электромонтажных работ составляет шесть миллионов рублей.

Современный класс дает возможность работникам не только получить нужные профессиональные знания и навыки, но и после успешного завершения учебы повысить квалификационный разряд. Курс «Электротехника и электроника» включает в себя шесть образовательных программ, в том числе электродвигатели постоянного и переменного тока, электропривод, электрические сети и электробезопасность, основы электротехники и электроники, микроконтроллеры. Каждая реализуется на отдельных учебных комплектах. Занятия проходят с отрывом от производства и рассчитаны на 46 часов: 11 часов теории и 33 - практики. 2 часа отводится на сдачу зачета по курсу.

В ходе практических занятий обучаемые собирают на стенде электромонтажа электрические схемы управления электродвигателями. Изучают устройство и принцип действия двигателей постоянного и переменного тока, поведение двигателя под нагрузкой и при её уменьшении. Имеют возможность снимать нагрузочные характеристики с электродвигателей. С помощью компьютерных программ могут отслеживать количество оборотов двигателя.

Стенд по основам электроники позволяет слушателям курса работать с полупроводниковыми элементами, такими как выпрямительные диоды, светодиоды и стабилитроны. Отслеживать вольтамперные характеристики и специфику изменения подачи напряжения на эти элементы. На стенде «Электрические сети и электробезопасность» у учеников есть возможность выбирать сечение проводов для подключения электрооборудования, производить расчет заземления и плавких вставок.