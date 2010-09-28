Медведев подписал указ об отставке Лужкова
28 сентября 2010, 12:13ОбществоОльга
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Президент РФ Дмитрий Медведев подписал отставку Юрия Лужкова с поста мэра Москвы в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба Кремля во вторник.
«Отрешить Лужкова Юрия Михайловича от должности мэра Москвы в связи сутратой доверия президента РФ», - говорится в указе об отставке Лужкова,сообщает РИА Новости.Согласно указу президента, обязанности мэра Москвы «на период довступления в должность лица, наделенного полномочиями» главы столичнойадминистрации, будет исполнять первый заместитель мэра, руководительстройкомплекса Москвы Владимир Ресин.
Лужков занимал пост мэра более 18 лет. Его отставке предшествоваларезкая критика в СМИ. Лужков неоднократно заявлял, что добровольно вотставку не уйдет.
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