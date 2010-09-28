Медведев подписал указ об отставке Лужкова

«Отрешить Лужкова Юрия Михайловича от должности мэра Москвы в связи сутратой доверия президента РФ», - говорится в указе об отставке Лужкова,сообщает РИА Новости.Согласно указу президента, обязанности мэра Москвы «на период довступления в должность лица, наделенного полномочиями» главы столичнойадминистрации, будет исполнять первый заместитель мэра, руководительстройкомплекса Москвы Владимир Ресин.