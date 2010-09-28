Нижнетагильские автомобилисты получат долгожданные номера

Этой партии хватит, чтобы обеспечить всех нуждающихся автомобилистов. В будущем проблем с выдачей номеров не будет, заверил Сергей Копёркин. Правда, какие цифры и буквы значатся в закупленных сериях, силовики не сообщают. Известно, что код Свердловской области остался прежним — 96.

Напомним, что коллапс с автомобильными номерами возник более месяца назад, когда ГУВД Свердловской области не сумело провести тендер на их поставку. Компании-подрядчики отказались изготавливать номерные табличкипо цене, указанной милиционерами, а это чуть больше 70 рублей за комплект, поскольку себестоимость номерных знаков составляет около 600 рублей.