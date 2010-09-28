Нижнетагильские автомобилисты получат долгожданные номера
28 сентября 2010, 20:43ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нижнетагильские автомобилисты уже сегодня могли получить долгожданные номера. Управление ГИБДД Свердловской области начало выдачу автомобильных номеров. Как рассказал корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» начальник РЭО нижнетагильской ГИБДД Сергей Коперкин, сегодня в Нижний Тагил привезли 1000 номеров.
Этой партии хватит, чтобы обеспечить всех нуждающихся автомобилистов. В будущем проблем с выдачей номеров не будет, заверил Сергей Копёркин. Правда, какие цифры и буквы значатся в закупленных сериях, силовики не сообщают. Известно, что код Свердловской области остался прежним — 96.
Напомним, что коллапс с автомобильными номерами возник более месяца назад, когда ГУВД Свердловской области не сумело провести тендер на их поставку. Компании-подрядчики отказались изготавливать номерные табличкипо цене, указанной милиционерами, а это чуть больше 70 рублей за комплект, поскольку себестоимость номерных знаков составляет около 600 рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей