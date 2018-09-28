«Борзому» директору НТЗТИ грозит четыре года колонии

С 2015 по 2017 год тагильчанин систематически не выплачивал сотрудникам завода заработную плату более 3 месяцев. Во время проведения прямой линии с президентом рабочие написали сообщение о сложившейся ситуации и о том, что директор завода пообещал выплатить зарплату после того как Владимир Путин его об этом попросит.