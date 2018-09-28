«Борзому» директору НТЗТИ грозит четыре года колонии

Сторона обвинения просит у суда четыре года колонии для экс-директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который говорил своим сотрудникам, что выплатит им зарплату только после того, как его об этом попросит Владимир Путин.
Заседание по делу состоялось 27 сентября. Помимо реального строка прокурор просит назначить Денису Кокорину наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей.
Обвинения бывшему директору завода предъявлено по нескольким статьям, в том числе по статье «Мошенничество».
С 2015 по 2017 год тагильчанин систематически не выплачивал сотрудникам завода заработную плату более 3 месяцев. Во время проведения прямой линии с президентом рабочие написали сообщение о сложившейся ситуации и о том, что директор завода пообещал выплатить зарплату после того как Владимир Путин его об этом попросит.
По данным следствия, имея 50% акций предприятия, Кокорин заключил фиктивные договоры с ООО «УралЭнегоМаш» на поставку товара и получил подобным образом 22 миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 15 октября будет оглашен приговор.