Тагильчанин проколол шины авто и срезал провода киоску после отказа от услуг аренды

Тагильчанин проколол шины авто и срезал провода киоску после отказа от услуг аренды
Тагильчанин проколол шины авто и срезал провода киоску после отказа от услуг аренды
Сегодня, 15:03ОбществоФото: pixabay.com
Тагильчанин отключает свет в помещении садового центра «Уральские Дачи». Также мужчина проколол шины служебного автомобиля организации, после чего представители компании вызвали наряд полиции. Ранее киоск был в субаренде, но позже собственник бизнеса решил снимать помещение напрямую, а сосед начал мстить.

Сначала сотрудники киоска «Уральские дачи» брали в аренду у арендатора Владимира помещение по улице Краснознаменная, 90 в Нижнем Тагиле. Потом владелец земли разделил участки и арендаторы решили производить выплаты напрямую собственнику. Это не понравилось Владимиру, поскольку он потерял прибыль, а с бывшими субарендаторами они теперь просто соседи и оплачивают счета за электроэнергию по одному счетчику.

Владимир не предоставляет счета за свет, требуя с соседей постоянных выплат с 20% предоплатой в начале месяца. Сотрудники магазина считают, что молодой человек разработал мошенническую схему и складывает их деньги себе в карман.

Нужно было сделать перерасчет, но его не было. Получается, больше чем полгода мы платили ему в карман. Владимир постоянно ходит пьяный, с ним невозможно нормально разговаривать,рассказала в беседе с TagilCity.ru директор компании Юлия Бархатова.

Когда сотрудники потребовали с Владимира квитанции, он им отказал, а позже начал отключать электроэнергию своим соседям. Мужчина часто выпивает, размахивает ножом в нетрезвом состоянии, а 26 сентября проколол шины рабочего автомобиля садового центра «Уральские дачи», рассказывают сотрудники.

Когда он отключает свет, у нас перестают работать камеры, Владимир об этом знает и пользуется. Он мочится на железный забор, чтобы мы не могли открыть ворота. Вчера шины проколол, мы вызвали наряд полиции,сообщает собеседница редакции.

Фото:Юлия Бархатова

В территориальном отделении полиции Нижнего Тагила выясняют обстоятельства случившегося, а с мужчиной уже проведена профилактическая беседа сотрудниками правоохранительных органов. Однако уже после одной из таких бесед мужчина вновь проявил себя: в ночь на 28 сентября Владимир перерезал провода электроэнергии в помещении садового центра.

Видео:Юлия Бархатова

Материал проверки находится у участкового уполномоченного отдела полиции 16, которому предстоит разобраться в конфликтной ситуации,сообщила TagilCity.ru руководитель пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца.

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