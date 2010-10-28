Артист балета Никита Долгушин даст лекцию

Для того, чтобы попасть на лекции, организованные кандидатом искусствоведения Всеволодом Богатыревым, не нужно платить деньги, достаточно лишь иметь билет на текущий спектакль. Как это ни покажется парадоксальным, но если кто-то раньше и проводил что-то подобное, то происходило это только в СССР. Чиновники от просвещения пеклись о том, чтобы публика не только смотрела постановки, но и правильно понимала их смысл. Разумеется, лекции в Михайловском театре лишены дидактизма и идеологического подтекста – они лишь дают представление зрителям о контексте, в котором создавалось то или иное произведение.

С начала октября Всеволод Богатырев успел рассказать о преломлении исторического сюжета, бале-маскараде, большой опере и непризнанном шедевре Прокофьева «Ромео и Джульетта». Следующая лекция в рамках цикла состоится уже 3 ноября, правда, вести ее будет не сам Богатырев, а его коллега – известный артист балета Никита Долгушин. Название лекции – «Корсар. Романтический балет сегодня», речь в ней пойдет об одноименном балете в редакции Фаруха Рузиматова.

Встреча с лектором пройдет в Каминном зале бельэтажа. Ее начало назначено на 18:15. Следующими лекциями в рамках цикла «Встречи перед спектаклем» станут «Павана Мавра. Хосе Лимон и его хореография» (23 ноября), а также «Сельская честь. Пьетро Масканьи и оперный веризм» (30 ноября).Стоит отметить, что на сегодняшний день Михайловский театр считается одной из самых прогрессивных площадок Санкт-Петербурга. Во многом он обязан этим приходу на место генерального директора Владимира Кехмана – опытного бизнесмена, сотрудничавшего когда-то с Сергеем Адоньевым.