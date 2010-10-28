Команду саперов вызвали на обезвреживание коробки с котятами
В населенном пункте Шарпс, штат Флорида, команда саперов была вызвана к зданию комитета социальной защиты населения, рядом с которым нашли подозрительную коробку.
На место выехали десять специалистов, облаченных в специальные защитные костюмы. Саперы оцепили район обнаружения коробки, но вскоре оказалось, что она неопасна - в ней сидели рыжие котята, сообщает News Lite. Специалисты по обезвреживанию взрывоопасных объектов нашли котят, когда провели осмотр содержимого подозрительной коробки с помощью рентгеновского оборудования. Один из саперов открыл коробку, и оттуда выпрыгнул котенок - сапер испугался и отпрянул, а животное убежало.
Второго котенка достали из коробки, осмотрели и передали в один из местных приютов. По словам сотрудников службы по обезвреживанию взрывоопасных веществ, прежде им не раз приходилось выезжать на ложные вызовы, однако обычно в подозрительных коробках и пакетах находились неодушевленные предметы типа заводных игрушек или научного оборудования.
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