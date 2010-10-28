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Команду саперов вызвали на обезвреживание коробки с котятами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Команду саперов вызвали на обезвреживание коробки с котятами

28 октября 2010, 16:51ОбществоАнка
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