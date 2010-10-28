Мессенджер QIP предоставит пользователям телефонные номера

Владелец сервиса компания "Медиамир" ведет переговоры с оператором "Скайлинк" о передаче ей части номерной базы, пишет "Коммерсант". В случае, если переговоры завершатся успешно, пользователи популярного в России сервиса по обмену мгновенными сообщениями смогут принимать входящие звонки с городских и мобильных телефонов.

При этом QIP фактически превратится в MVNO-оператора, предоставляющего услуги телефонной связи с использованием инфраструктуры другой компании. Отметим, что в настоящий момент QIP позволяет совершать бесплатные голосовые и видеозвонки другим пользователям QIP, а также бесплатно отправлять СМС. Также сервис оказывает и платные услуги. Так, пользователи могут совершать исходящие внутрироссийские и международные вызовы.