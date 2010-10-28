Поклонники Animal джаZ планируют провести флэш-моб в поддержку концерта группы в Нижнем Тагиле
28 октября 2010, 10:43ОбществоСергей Демидов
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Организаторы концерта группы Animal джаZ в Нижнем Тагиле планируют провести флэш-моб для привлечения внимания общественности к концерту.
«На данный момент продано мало билетов, и этого недостаточно для проплаты. Мы против отмены концерта! И у нас возникла идея флэш-моба», - рассказывает инициатор флэш-моба Ирина Тим.
Флэш-моб пройдет перед кинотеатром «Современник»в 16:00.
Сторонники концерта одновременно включат на телефонах одну из известных песен группы Animal джаZ (песня пока не выбрана).
В этот день до и после проведения флэш-моба любители Animal джаZ будут раздавать бумажных журавликов-оригами с приглашениями на концерт.
Концерт должен состояться 3 ноября в ДК НТМК. Состоится он или нет, во многом будет зависеть от неравнодушных людей.
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