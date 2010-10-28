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Поклонники Animal джаZ планируют провести флэш-моб в поддержку концерта группы в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Поклонники Animal джаZ планируют провести флэш-моб в поддержку концерта группы в Нижнем Тагиле

28 октября 2010, 10:43ОбществоСергей Демидов
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