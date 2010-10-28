Рассмотрена программа инвестиций на 2011 год
28 октября 2010, 17:12ОбществоАнка
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Совет директоров Уралхимпласта рассмотрел программу инвестиций на 2011 год.
Как сообщает официальный сайт предприятия, на заседании совета директоров был отмечен существенный рост объёмов производства относительно аналогичного периода прошлого года. В денежном выражении он составил 40%. Выпуск основных видов продукции – синтетических смол и пластмасс – увеличился на 46%. Размер инвестиционной программы 2011 года, рассмотренный Советом директоров компании, – 125 млн.руб., из которых порядка 80 миллионов планируется направить на строительство и запуск установки по выпуску карбамидо-формальдегидного концентрата мощностью 50 тыс. тонн в год.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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