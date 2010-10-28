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Школьника из Алапаевска наградят медалью «За отвагу на пожаре»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьника из Алапаевска наградят медалью «За отвагу на пожаре»

28 октября 2010, 13:57ОбществоОльга
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