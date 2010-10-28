Школьника из Алапаевска наградят медалью «За отвагу на пожаре»
28 октября 2010, 13:57ОбществоОльга
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Завтра, 29 октября, школьник из Алапаевского района будет награжден медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».
Как сообщили Накануне.RUв пресс-центре ГУ МЧС России по Свердловскойобласти, Иван Двоеглазов спас из огня 70-летнего мужчину. Пожар вчастном доме произошел 16 марта 2010 года в поселке Ясашная Алапаевскогорайона.
Огонь заметили шестеро ребят, возвращавшиеся из школы: ученик 7-гокласса Максим Стоянов, учащиеся 8-го класса Иван Двоеглазов, ВасилийМордвин, Иван Кочегаров, Алексей Сунцев, Роман Медведев.
Иван Двоеглазов спас хозяина дома, разбудив его и вытолкнув через окноиз задымленной комнаты. Также ребята спасли из огня вещи и документыхозяев.
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