Школьника из Алапаевска наградят медалью «За отвагу на пожаре»

Как сообщили Накануне.RUв пресс-центре ГУ МЧС России по Свердловскойобласти, Иван Двоеглазов спас из огня 70-летнего мужчину. Пожар вчастном доме произошел 16 марта 2010 года в поселке Ясашная Алапаевскогорайона.