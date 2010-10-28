Тагильский бизнесмен незаконно заработал на продаже леса 4 миллиона рублей
Как отмечает ДжастМедиа, сотрудники управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД по Свердловской области вычислили очередного «уклониста» от уплаты налогов.
Им стал бизнесмен из Нижнего Тагила, продававший пиломатериалы на экспорт, сообщил JustMedia пресс-секретарь ГУВД области Валерий Горелых. За подтверждение экспорта пиломатериалов на расчетные счета его фирмы поступали деньги из федерального бюджета на возмещение НДС.
Установлено, что пиломатериалы предприниматель приобретал у фирм-«однодневок», перечислял на их счета деньги, которые затем поступали на счета других фирм-«однодневок», а потом обналичивались самим бизнесменом. Действуя по этой схеме, предприниматель в 2006-2008 годах получил незаконный доход - 4 миллиона. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Дело передано в суд, отметил Валерий Горелых.
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