Тагильский бизнесмен незаконно заработал на продаже леса 4 миллиона рублей

Им стал бизнесмен из Нижнего Тагила, продававший пиломатериалы на экспорт, сообщил JustMedia пресс-секретарь ГУВД области Валерий Горелых. За подтверждение экспорта пиломатериалов на расчетные счета его фирмы поступали деньги из федерального бюджета на возмещение НДС.

Установлено, что пиломатериалы предприниматель приобретал у фирм-«однодневок», перечислял на их счета деньги, которые затем поступали на счета других фирм-«однодневок», а потом обналичивались самим бизнесменом. Действуя по этой схеме, предприниматель в 2006-2008 годах получил незаконный доход - 4 миллиона. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Дело передано в суд, отметил Валерий Горелых.