Отравление ребят в Нижнем Тагиле стало поводом комплексных проверок по всей стране

Отмечают, что поводом стал инцидент в нашем городе, где отравились 17 ребят из школы-интерната №15. Как выяснили медики, причиной отравления детей стал норовирус II типа – кишечный грипп. В настоящее время образовательное учреждение закрыто на карантин, а в пищеблоке школы уже выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Только за минувшее лето произошло 11 массовых вспышек отравления, в которых пострадало около 600 детей, из них 13 - с летальным исходом. Сложившаяся ситуация вызывает серьезные опасения и представляет реальную угрозу безопасности наших детей. В большинстве случаев причинами отравлений являются нарушения элементарных санитарно-эпидемиологических правил и норм, из чего следует, что ослаблен контроль над их выполнением пишет парламентарий, подчеркивая отсутствие территориальной взаимосвязи между инцидентами.

Таким образом, глава Роспотребнадзора должен организовать масштабную комплексную проверку детских воспитательно-образовательных учреждений, обратив особое внимание на учреждения для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всё это – в целях раннего выявления нарушений санитарно-эпидемиологического режима и предотвращения серьезных последствий.