Отравление ребят в Нижнем Тагиле стало поводом комплексных проверок по всей стране
В Государственной думе просят Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека провести комплексную проверку детских воспитательно-образовательных учреждений. Так, соответствующее обращение на имя нового главы ведомства, Анны Поповой, направила первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Баталина, сообщает агентство ИТАР-ТАСС.
Отмечают, что поводом стал инцидент в нашем городе, где отравились 17 ребят из школы-интерната №15. Как выяснили медики, причиной отравления детей стал норовирус II типа – кишечный грипп. В настоящее время образовательное учреждение закрыто на карантин, а в пищеблоке школы уже выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
Только за минувшее лето произошло 11 массовых вспышек отравления, в которых пострадало около 600 детей, из них 13 - с летальным исходом. Сложившаяся ситуация вызывает серьезные опасения и представляет реальную угрозу безопасности наших детей. В большинстве случаев причинами отравлений являются нарушения элементарных санитарно-эпидемиологических правил и норм, из чего следует, что ослаблен контроль над их выполнением пишет парламентарий, подчеркивая отсутствие территориальной взаимосвязи между инцидентами.
Таким образом, глава Роспотребнадзора должен организовать масштабную комплексную проверку детских воспитательно-образовательных учреждений, обратив особое внимание на учреждения для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всё это – в целях раннего выявления нарушений санитарно-эпидемиологического режима и предотвращения серьезных последствий.
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