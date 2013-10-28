Работники Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле не остались безразличны к судьбе Дальнего Востока

Постановлением президиума профсоюзного комитета Уралвагонзавода – головного предприятия корпорации, расположенного в Нижнем Тагиле, было решено выделить денежную сумму. 80 тысяч рублей перевели на профсоюзные счета авиационных и судостроительных предприятий Дальнего Востока. Материальную помощь из этой суммы денег окажут работникам, оказавшимся в наиболее бедственном положении.