Работники Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле не остались безразличны к судьбе Дальнего Востока
28 октября 2013, 17:30ОбществоCorey
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Коллективы предприятий научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» подключились к сбору средств пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. Собранные средства и гуманитарная помощь уже направлены в фонд помощи нуждающихся жителей Дальневосточного региона.
Постановлением президиума профсоюзного комитета Уралвагонзавода – головного предприятия корпорации, расположенного в Нижнем Тагиле, было решено выделить денежную сумму. 80 тысяч рублей перевели на профсоюзные счета авиационных и судостроительных предприятий Дальнего Востока. Материальную помощь из этой суммы денег окажут работникам, оказавшимся в наиболее бедственном положении.
Как сообщает пресс-служба УВЗ, также свой вклад в дело помощи пострадавшим внесли работники других предприятий, входящих в состав корпорации: Центрального научно-исследовательского института материалов (г. Санкт-Петербург), омского Конструкторского бюро транспортного машиностроения и профсоюзная организация Уралтрансмаша (г. Екатеринбург).
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей