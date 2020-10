Астрологи рекомендуют некоторым знакам не спешить 29 октября

Некоторым знакам следует избегать спешки 29 октября, а других ожидают сильные переживания по незначительным поводам.

Овен У вас не получится решать ваши проблемы быстро. Задачи, которые вы привыкли выполнять без траты лишнего времени, потребуют основательного подхода. Вам придется довериться своей интуиции и подбирать удобные моменты. Если удастся сохранить хладнокровие, то получится справиться со всеми задачами, иначе неизбежны ошибки и конфликты с коллегами. Запланируйте ваш личный бюджет. Можете пройтись по магазинам для покупки товаров первой необходимости. Вечером лучше хорошо отдохнуть в спокойной атмосфере. Телец Тельцам придется потрудиться. Выполнение задач будет сопряжено с рядом трудностей. Принятые в спешке решения приведут к ошибкам, которые придется устранять длительное время. Постарайтесь не работать с финансами. Личные денежные средства также не расходуйте. Не планируйте покупок и не посещайте магазины. Можете заняться спортом или посетить тренажерный зал. Вечером займитесь наведением порядка в своем жилище. Близнецы Вы будете слишком сильно переживать по любому поводу. Ваш ответственный подход будет похвален, но не всегда уместен. Постарайтесь заниматься только самыми важными вопросами и проектами. Ни с кем не делитесь вашими планами и не принимайте советов. Ваша интуиция подскажет верные пути решения задач. После обеда к вам могут обратиться за помощью родные, постарайтесь не отказывать в просьбе. Вечером лучше нанести визит вашим близким или собрать их для совместного отдыха. Рак Конфликтный день. Вы будете недовольны своими коллегами и не постесняетесь им об этом сообщить. Постарайтесь следить за словами и сглаживать острые углы. Не рекомендуется проводить деловые встречи и переговоры. Лучше сосредоточиться на рутинной работе. Обратите внимание на рацион вашего питания. Постарайтесь употреблять поменьше жидкости с кофеином. В отношения со второй половинкой вы можете захотеть внести серьезные изменения. Постарайтесь привести веские аргументы, чтобы ваш партнер осознал серьезность ситуации. Лев Отличный день для представителей знака. Вы будете успешны во многих сферах, а результат будет вас воодушевлять. Вы сможете сформировать четкий план действий на ближайшее будущее, который принесет пользу вашей карьере. Хорошие результаты принесут переговоры, благодаря вашей способности мягко переводить беседу в нужное русло. Начальство оценит ваши таланты и может предложить новую должность. Обратите внимание на ваше здоровье. Тяжелый рабочий ритм плохо влияет на организм. Запишитесь на плановый осмотр к врачу. Вечер проведите без шумных компаний. Дева День будет полон неприятных событий. Лучше заранее смиритесь, что все пойдет не по плану. Утром могут возникнуть обстоятельства, которые сведут на нет продолжительную работу над сложным проектом. Не исключены встречи с неприятными для вас людьми. Запаситесь терпением и не опускайте руки. Помните, что происходящие события случаются не по вашей вине. Моральное состояние после тяжелого дня поможет восстановить внимание к себе. Порадуйте себя покупками, на которые давно не решались. Вечер лучше провести в компании хороших друзей. Весы Успешный день для весов. У вас не будет возникать сомнения в своих силах. Энергия будет переполнять вас и заставлять брать на себя еще больше сложной работы. Глядя на ваше рвение, окружающие окажут всю необходимую поддержку и помощь. Проводя деловые встречи, вы можете найти партнера, который примет активное участие в вашем проекте. Не исключено, что деловые отношения перерастут в дружбу. Внимательно отнеситесь к продуктам, которые вы употребляете в пищу. Откажитесь от сырого и фруктов. Можете заняться физическими упражнениями или активным видом спорта. Вечер лучше провести на развлекательном мероприятии. Скорпион Удачный день. Получится легко справляться с задачами, благодаря стечению обстоятельств. Помощь может приходить неожиданно и оттуда, откуда вы совсем не ожидаете. Благодаря этому, день пройдет на хорошей ноте и без обычного утомления. Направьте оставшуюся энергию в нужное русло и наведите порядок в своих делах. Займитесь физическими нагрузками или командными видами спорта. Вечер лучше провести в компании близких друзей. Стрелец Хороший день для стрельцов. Получится реализовать самые смелые планы. Беритесь за любые проекты, но проявите настойчивость и не спешите. Отличных результатов можно добиться путем переговоров и встреч. Кроме того, можете попробовать себя в новых начинаниях. У вас получится быстро обучаться и применять новые знания на практике. Не рекомендуются физические упражнения и занятия спортом. Посвятите досуг спокойному отдыху. В отношениях вам следует набраться смелости и сообщить вашему партнеру о том, что скрывали из-за стыда или страха. Козерог Неудачный день. Всё будет идти не так, как вы задумывали. Ситуацию получится спасти только там, где вы сможете держать ситуацию под своим контролем. Неплохо могут пройти деловые встречи и переговоры. Сосредоточьте свои усилия на этом направлении. День подойдет, чтобы сесть на диету. Если вы не планировали этого делать, то начните с пересмотра своего рациона питания. Не рекомендуются физические нагрузки. Вечер проведите в одиночестве за спокойным хобби. Водолей День будет насыщен приятными эмоциями. Всё что вы делаете будет приносить положительный результат и радовать вас. В рабочих вопросах выбирайте самые сложные и перспективные проекты. Можете запланировать поход по магазинам. Скорее всего получится совершить удачные покупки. Вечером вас могут ожидать приятные новости издалека. Между вами и вашей второй половинкой может возникнуть внезапная ссора из-за пустяка. Если вовремя разрядите обстановку и сведете всё в шутку, то избежите серьезных последствий. Рыбы Неудачный день для рыб. Не планируйте ничего важного, особенно утром. Хорошо будет обстоят только работа, требующая внимательности и не подверженная влиянию внешних факторов. Займитесь подсчетами или оформлением бумаг. Могут возникнуть конфликты с родственниками. Постарайтесь не доводить до ссоры и уступите. Можете порадовать себя визитом к косметологу или в парикмахерскую. В этот день вы останетесь довольны результатом. Вечер следует провести без шумных компаний, в спокойной обстановке.

