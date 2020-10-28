Астрологи рекомендуют некоторым знакам не спешить 29 октября

Весы

Успешный день для весов. У вас не будет возникать сомнения в своих силах. Энергия будет переполнять вас и заставлять брать на себя еще больше сложной работы. Глядя на ваше рвение, окружающие окажут всю необходимую поддержку и помощь. Проводя деловые встречи, вы можете найти партнера, который примет активное участие в вашем проекте. Не исключено, что деловые отношения перерастут в дружбу. Внимательно отнеситесь к продуктам, которые вы употребляете в пищу. Откажитесь от сырого и фруктов. Можете заняться физическими упражнениями или активным видом спорта. Вечер лучше провести на развлекательном мероприятии.