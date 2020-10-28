Депутаты поддержали расходы на «социалку» в бюджете будущего года

К примеру, власти заложили деньги на улучшение качества жизни в селах и деревнях. Качество жизни там приблизится к городскому. На строительство около 300 сельских домов культуры в следующем году выделят примерно 3,3 миллиарда рублей, а на развитие спорта в сельской местности в бюджете заложено 7,4 миллиарда рублей. Речь идет о строительстве спортивных залов, катков и футбольных манежей. Два миллиарда рублей направят на приобретение мобильных медицинских центров, предназначенных для местности с населением, не превышающим 100 человек.