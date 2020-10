Депутаты поддержали расходы на «социалку» в бюджете будущего года

Депутаты Государственной думы России приняли в первом чтении проект бюджета. Федеральные министры учли в документе идеи партии «Единая Россия», усиливающие региональную долю трат бюджета.

Единороссы привыкли к критике в свой адрес за создание резерва в бюджете. В этом году резерв оказался очень нужен. Сэкономленные деньги пошли на борьбу с пандемией коронавируса, ликвидацию последствий локдауна и адресную поддержку граждан, сказал член высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Исаев. Политик добавил, что урок усвоен не был. «Мы вновь слышим призывы резко нарастить доходы, спалив резервы», — заявил он. В нынешнем году проект бюджета в первый раз сформировали не от доходов, а от расходов. То есть от исполнения властями своих обязательств перед россиянами. Об этом информирует nashgorod.ru. Андрей Исаев добавил, что «Единой России» нужно сконцентрироваться на приоритетах. В наши дни для партии важно платить новые пособия, индексировать пенсии, МРОТ, прожиточный минимум, а также строить комфортную городскую среду. Очень важно реализовывать национальные проекты, о которых постоянно говорит президент страны Владимир Путин. Член высшего совета «Единой России» указывает на недостаток средств в бюджете государства. «При этом «Единая Россия» будет настаивать на том, чтобы при перераспределении средств социальный блок не затрагивали», - говорит собеседник издания. По словам Андрея Исаева, еще одной важной целью остается соблюдение договоренности с Кабинетом министров о финансовой помощи субъектам РФ. Так, десять проблемных областей с наиболее сложной бюджетной обеспеченностью получат адресную помощь. Ко второму чтению единороссы готовят пакет социальных поправок. «Мы рассчитываем на восстановительный рост экономики, а значит, на дополнительные доходы», - резюмировал Андрей Исаев. Новый бюджет социально ориентированный и сбалансированный. Министры учли все приоритетные направления расходов и инициативы о финансировании проектов партии, которые наиболее востребованы у жителей, заверил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. К примеру, власти заложили деньги на улучшение качества жизни в селах и деревнях. Качество жизни там приблизится к городскому. На строительство около 300 сельских домов культуры в следующем году выделят примерно 3,3 миллиарда рублей, а на развитие спорта в сельской местности в бюджете заложено 7,4 миллиарда рублей. Речь идет о строительстве спортивных залов, катков и футбольных манежей. Два миллиарда рублей направят на приобретение мобильных медицинских центров, предназначенных для местности с населением, не превышающим 100 человек. Как сообщается на сайте ER.ru, партия смогла обеспечить субсидирование проектов благоустройства в российских регионах. В будущем году на эти цели в федеральной казне предусмотрено 34,65 миллиарда рублей. Глава Кабинета министров Михаил Мишустин заверил, что «Единая Россия» со всей ответственностью подошла к распределению денег казны с учетом ситуации в государстве. Елена Чечунова, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Свердловской области сообщила, что проект закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» будет внесен губернатором в Законодательное Собрание до 1 ноября. «В первом чтении законопроект планируется рассмотреть 17 ноября на заседании регионального парламента. Сразу после 1-го чтения в рамках согласительной комиссии мы будем обсуждать бюджет в разрезе каждого из направлений: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт. Рабочие группы традиционно пройдут с членами правительства Свердловской области и представителями профильных министерств, представителями органов местного самоуправления муниципальных образований, Общественной палаты Свердловской области. Такой диалог позволяет максимально учесть в бюджете поддержку муниципальных образований, приоритетные проекты территорий», - рассказала она.

