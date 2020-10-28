Главный тренер «Ювентус» рассказал, сыграет ли Роналду против Месси

Главный тренер «Ювентус» рассказал, сыграет ли Роналду против Месси

Сегодня, 15:37ОбществоPhoto: pxhere.com
Главный тренер «Ювентуса» рассказал о возможном участии нападающего Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов с «Барселоной».

Как сообщает «Советский спорт», Пирло заявил, что решение о том, сыграет ли 35-летний португалец будет принято во вторник после того, как станут известны результаты тестов португальца на коронавирус: «Сначала ждем результата, а потом посмотрим».

Также специалист отметил, что в матче против каталонской команды точно не примут участие защитники Джорджо Кьеллини и Маттейс де Лигт.

Добавим, что встреча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной» пройдет в среду в Турине. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

В этом матче на поле могут вновь встретится два звездных игрока – Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси.

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