Главный тренер «Ювентус» рассказал, сыграет ли Роналду против Месси

Главный тренер «Ювентуса» рассказал о возможном участии нападающего Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов с «Барселоной».

Как сообщает «Советский спорт», Пирло заявил, что решение о том, сыграет ли 35-летний португалец будет принято во вторник после того, как станут известны результаты тестов португальца на коронавирус: «Сначала ждем результата, а потом посмотрим». Также специалист отметил, что в матче против каталонской команды точно не примут участие защитники Джорджо Кьеллини и Маттейс де Лигт. Добавим, что встреча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной» пройдет в среду в Турине. Матч начнется в 23:00 по московскому времени. В этом матче на поле могут вновь встретится два звездных игрока – Роналду и форвард «Барселоны» Лионель Месси.

