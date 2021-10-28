Определены победители международной премии InterComm 2021

Определены победители международной премии InterComm 2021
Определены победители международной премии InterComm 2021
Сегодня, 22:35Общество
В российской столице прошла торжественная церемония награждения победителей XII Международной премии в области корпоративных коммуникаций InterComm 2021. В каждой из четырнадцати конкурсных номинаций были озвучены названия компании-победителя и призеров, занявших второе и третье места.

Помимо конкурсных наград, участники мероприятия также получили дипломы «Международное признание» от партнеров InterComm — Британского института внутренних коммуникаций IoIC. Об этом сообщает bel.ru.

Так, победителем в номинации «Точка роста» стала компания МТС со своей образовательной платформой «Корпоративный университет МТС». В номинации «Работа мечты» лидировал IEK GROUP с проектом EK GROUP FUTURE CHALLENGE, предназначенным для обучения подрастающего поколения практическим навыкам электромонтажа и иным рабочим специальностям. В числе победителей также — «Сервисный портал. Управление коммуникациями», спартакиада компании «Металлоинвест», благотворительный проект компании «Сервье», документальный театр «Картины военных лет» и другие. В номинации «Медиа» на первое место вышел подкаст «Не в лом», а в секции «Люди и технологии» первым стал «Цифровой Норникель» — коммуникационная программа в поддержку корпоративной образовательной программы по развитию цифровых компетенций и цифровой грамотности.

Отмечается, что обладателями специальных дипломов «Международное признание» от InterComm и IoIC стали проекты «Коронакризис как триггер для позитивных изменений и золотое время внутрикома», «Мы — Полюс!» и PM SHOP онлайн-магазин корпоративного мерча — СТАТУСКВО. А еще три конкурсных проекта получили награды от жюри. Одним из информационных партнеров премии InterComm 2021 выступил холдинг 1MI.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы