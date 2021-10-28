Определены победители международной премии InterComm 2021

В российской столице прошла торжественная церемония награждения победителей XII Международной премии в области корпоративных коммуникаций InterComm 2021. В каждой из четырнадцати конкурсных номинаций были озвучены названия компании-победителя и призеров, занявших второе и третье места.

Помимо конкурсных наград, участники мероприятия также получили дипломы «Международное признание» от партнеров InterComm — Британского института внутренних коммуникаций IoIC. Об этом сообщает bel.ru. Так, победителем в номинации «Точка роста» стала компания МТС со своей образовательной платформой «Корпоративный университет МТС». В номинации «Работа мечты» лидировал IEK GROUP с проектом EK GROUP FUTURE CHALLENGE, предназначенным для обучения подрастающего поколения практическим навыкам электромонтажа и иным рабочим специальностям. В числе победителей также — «Сервисный портал. Управление коммуникациями», спартакиада компании «Металлоинвест», благотворительный проект компании «Сервье», документальный театр «Картины военных лет» и другие. В номинации «Медиа» на первое место вышел подкаст «Не в лом», а в секции «Люди и технологии» первым стал «Цифровой Норникель» — коммуникационная программа в поддержку корпоративной образовательной программы по развитию цифровых компетенций и цифровой грамотности. Отмечается, что обладателями специальных дипломов «Международное признание» от InterComm и IoIC стали проекты «Коронакризис как триггер для позитивных изменений и золотое время внутрикома», «Мы — Полюс!» и PM SHOP онлайн-магазин корпоративного мерча — СТАТУСКВО. А еще три конкурсных проекта получили награды от жюри. Одним из информационных партнеров премии InterComm 2021 выступил холдинг 1MI.

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