В РЭО сообщили о выпуске облигаций на 100 млрд рублей

ППК “Российский экологический оператор” (РЭО) выпустит облигации на совокупную сумму 100 млрд рублей, доступные широкому кругу инвесторов. Заемные средства будут вложены в развитие отрасли по обращению с ТКО. Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Программа уже одобрена наблюдательным советом РЭО, пишет karelinform.ru. Как пояснила вице-премьер России Виктория Абрамченко, она предполагает финансирование проектов по возведению объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В планах создание более 800 таких объектов к 2024 году. При этом часть из них будет построена благодаря средствам, привлеченным по данной программе. Абрамченко также отметила, что следующий этап развития сферы обращения с ТКО - выход публично-правовой компании на биржу. Она отметила необходимость выпуска зеленых облигаций для поддержки проектов в данной сфере. Привлечение широкого круга инвесторов позволит строить экономику замкнутого цикла, а отрасли - развиваться самостоятельно. Денис Буцаев отметил, что реализация целей нацпроекта “Экология” требует привлечения в отрасль 350 млрд рублей. РЭО выпускает зеленые облигации для привлечения частных инвесторов, что позволит обеспечить до конца 2024 года создание объектов по обработке ТКО мощностью до 6,9 млн тонн в год, а также объектов по утилизации мощностью до 2,3 млн тонн в год. После того как ЦБ осуществит регистрацию программы, РЭО начнет выпускать бумаги под конкретные проекты в сфере обращения с ТКО. Они будут доступны как для юридических, так и для физических лиц. По словам Буцаева, важно, чтобы при желании все могли купить облигации РЭО, тем самым внося свой вклад в развитие отрасли по обращению с ТКО в своем регионе. Все займы будут иметь обеспечение в виде обязательств по конкретным проектам: инвестсоглашения, концессионные соглашения и коммерческие инициативы по созданию объектов обращения с ТКО. Все проекты будут иметь обеспечения со стороны региональных властей или компаний. Максимальный срок обращения каждого облигационного выпуска - 12 лет.

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