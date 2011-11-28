Gumpert опубликовал тизер нового суперкара
28 ноября 2011, 11:28ОбществоРОман БОТов
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Немецкий производитель люксовых автомобилей Gumpert опубликовал тизер нового суперкара. Автомобиль будет представлен на международном мотор-шоу в Женеве в марте 2012 года.
Похоже, что машина на тизере – очередной вариант модели Apollo с воздухозаборником в крыше. Однако если присмотреться, то можно обнаружить некоторые отличия, в том числе у автомобиля с изображения другие передние фары и радиаторная решетка.
По предварительным данным, кузовные панели нового Gumpert сделаны из углепластика, а под капотом установлен двигатель Audi мощностью 700 л.с. Отметим, что актуальный флагман марки Apollo Speed укомплектован мотором мощностью 800 л.с., крутящий момент которого составляет 900 Н·м. С места до 100 км/ч этот автомобиль разгоняется за 3 сек., а его максимальная скорость составляет 360 км/ч. Ожидается, что технические характеристики новой модели будет еще лучше.
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