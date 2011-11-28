В крупном ДТП погибли 12 и пострадали 40 человек
28 ноября 2011, 11:33ОбществоРОман БОТов
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Крупная автомобильная авария произошла ночью 27 ноября в городе Дера-Газихан провинции Пенджаб в центральной части Пакистана. В результате дорожно-транспортного происшествия 12 человек погибли, еще 40 получили ранения.
По данным полиции, на одном из скоростных шоссе города Дера-Газихан пассажирский автобус, направлявшийся в портовый город Карачи на юге Пакистана, столкнулся с грузовиком. Причина столкновения пока не установлена.
На место аварии незамедлительно прибыли спасательные отряды и бригады врачей, однако оказание помощи пострадавшим осложнялось плохой видимостью.
Крупные автомобильные аварии являются частым явлением на дорогах Пакистана. Самые распространенные причины этого – нарушение правил дорожного движения, плохое состояние транспортных средств и дорожного покрытия, а также перегрузка общественного транспорта.
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