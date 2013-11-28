От Ёквы до камня Олений по Чусовой: природный парк в 2014 году отметит юбилей

На долю вновь учрежденной в 2004 году Особо охраняемой природной территории приходился участок долины реки Чусовой с красивейшими скалами по берегам в пределах Свердловской области. Этот участок не теряет популярности среди туристов и по сей день. В связи с этим, охрана территории парка всегда будет актуальной. С начала основания Природного парка «Река Чусовая» идет инвентаризация его природных сообществ.

Силами ученых Уральского региона проводятся исследования флоры и фауны на площадках в окрестностях деревни Баронская и поселка Староуткинск, а также ведется мониторинг отдельных видов растений и животных на всей территории Парка. Инспекторы учреждения принимают участие в биотехнических мероприятиях, специалисты Парка ведут регулярную работу по экологическому просвещению жителей населенных пунктов в границах ООПТ и учащихся школ Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

В настоящее время полным ходом идет проектирование эколого-просветительского центра Природного парка «Река Чусовая» в деревне Баронская.

Ежедневно ведется работа по развитию территории Природного парка. Увеличивается количество оборудованных туристических стоянок, на 2014 год запланировано их строительство еще в 5 точках долины Чусовой. Это сделает пребывание туристических групп еще более упорядоченным. В юбилейном году запланирован выпуск путеводителя по территории парка с картами и указанием туристских маршрутов, стоянок, родников. Польза подобного издания очевидна. Кроме того, туристы вскоре получат возможность организовано посетить новую пешеходную тропу. В пешеходной зоне от деревни Ёква до камня Олений будут установлены смотровые площадки, скульптурные группы, лестничные спуски к наиболее интересным местам маршрута. Существующие экологические тропы также планируется обустроить и обогатить информационными элементами. Актуальной остается и работа по очистке родников по берегам реки и в окрестностях стоянок.

Итоги десяти лет научной работы и организации туристической деятельности на территории Природного парка «Река Чусовая» будут обобщены и представлены на конференции, посвященной юбилею парка, обещает администрация парка. Кроме того, они намерены продолжать традицию проведения важных мероприятий – «Посади дерево - вырастет лес» и «Чистые берега», детские лагеря, экспедиции и студенческую практику.

Отправляясь отдыхать на природу, необходимо продумать вопрос питания, транспортировки до места отдыха и обратно, а также план мероприятий. Очень неудобно брать с собой посуду для еды. Особенно, когда на отдых собирается большое количество людей. Поэтому многие туристы покупают одноразовую посуду оптом.