Прием заявок на благотворительную акцию «Елка желаний» продлится до 11 декабря

Прием заявок на благотворительную акцию «Елка желаний» продлится до 11 декабря
Прием заявок на благотворительную акцию «Елка желаний» продлится до 11 декабря
28 ноября, 16:04ОбществоФото: Артур Салимов
Почувствовать праздник людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, помогает ежегодная всероссийская акция «Елка желаний». Прием заявок на участие в ней уже стартовал и продлится до 11 декабря.

Благотворительный проект позволяет исполнять заветные желания детей и пожилых людей с угрожающим жизни состоянием здоровья.

Участники акции «Елка желаний» могут получить книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, игрушки, одежду, цифровую электронику. Или нематериальные подарки: побывать в других городах, встретиться с кумиром или примерить на себя какую-либо профессию.

За три года реализации акции партнерами проекта было исполнено свыше 21 тысячи желаний. Партнером может стать каждый — государственные учреждения, коммерческие организации, частные лица. Для этого нужно заполнить анкету на сайте проекта.

«Елка желаний» помогает детям с ограниченными возможностями здоровья исполнять их новогодние мечты. А помощь всем детям оказывает национальный проект «Демография». Например, в его рамках в Свердловской области активно идет строительство детских садов.

Так в Нижнем Тагиле в районе ГГМ в 2020 году закончилось строительство трех новых детских садов с ясельными группами. В каждом из них предусмотрено по 40 мест для малышей в возрасте до трех лет. Последним из новых дошкольных учреждений открылся детсад на Уральском проспекте, 32а.

Сад рассчитан на 140 мест и обустроен по последним правилам организации образовательного пространства: широкие коридоры, яркая отделка, лифты, удобные игровые и спальни, функциональная мебель, благоустроенная территория. А также оборудованы кабинеты для занятий музыкой, рисованием, физической культурой, собрана большая интерактивная библиотека. Малышей в группах ждут развивающие игрушки, а для ребят постарше оборудованы настоящие экспериментальные лаборатории.

Положительные отзывы родителей и счастливые улыбки детей — это и есть конечная цель национальных проектов, позволяющих строить такие уникальные объекты и двигаться вперед городу,отметил во время своего визита в детсад глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Помимо строительства новых дошкольных учреждений, нацпроект «Демография» для сокращения очередей в детсады помогает организовывать дополнительные места уже в существующих. В 2021 году в семи частных детских садах создано 105 дополнительных мест. 95 детей приняли дошкольные организации в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. При этом несмотря на то, что детсады частные, цена родительской платы не превышает средней цены в государственных — около 3300 рублей. Дети из муниципальной очереди могут ходить в них не более года.

Национальный проект «Демография» направлен не только на помощь детям и их родителям, но и работающим людям. Например, на базе колледжей и техникумов он помогает бесплатно осваивать новые профессии по программам Worldskills. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» в 2021 году более 700 свердловчан смогли пройти обучение по 43 профессиональным компетенциям.

Преимущество такого обучения в том, что выпускники, помимо документа о квалификации, получают паспорт компетенций (Skills-паспорт), позволяющий работодателям без испытательного срока определить уровень профессиональной подготовки будущего работника. Программы образования предполагают дальнейшее трудоустройство в учреждениях здравоохранения, социальных центрах, сервисных компаниях и других организациях.

Кроме того, нацпроект «Демография» помогает получить новую специальность или повысить квалификацию людям предпенсионного возраста по федеральному проекту «Старшее поколение». В Свердловской области около 2000 пожилых людей в рамках проекта ежегодно обучаются новой профессии или расширяют свои знания в текущей на базе центров обучения Worldskills и региональных центров занятости.

Мы видим, что программа «Старшее поколение» реализуется эффективно, в регионе многое сделано для достижения намеченных показателей. Сами жители отмечают, что могут использовать возможности этой программы. Однако необходимо продолжать работу, чтобы можно было сказать, что финансирование не уменьшается, направления реализуются, и показать, что мы слышим жителей и работаем с их запросами,рассказала спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Отмечается, что процент трудоустройства свердловчан предпенсионного возраста после прохождения обучения — порядка 86%.

Свердловская областьдемографиянацпроекты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы