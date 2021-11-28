Прием заявок на благотворительную акцию «Елка желаний» продлится до 11 декабря

Почувствовать праздник людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, помогает ежегодная всероссийская акция «Елка желаний». Прием заявок на участие в ней уже стартовал и продлится до 11 декабря.

Благотворительный проект позволяет исполнять заветные желания детей и пожилых людей с угрожающим жизни состоянием здоровья. Участники акции «Елка желаний» могут получить книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, игрушки, одежду, цифровую электронику. Или нематериальные подарки: побывать в других городах, встретиться с кумиром или примерить на себя какую-либо профессию. За три года реализации акции партнерами проекта было исполнено свыше 21 тысячи желаний. Партнером может стать каждый — государственные учреждения, коммерческие организации, частные лица. Для этого нужно заполнить анкету на сайте проекта. «Елка желаний» помогает детям с ограниченными возможностями здоровья исполнять их новогодние мечты. А помощь всем детям оказывает национальный проект «Демография». Например, в его рамках в Свердловской области активно идет строительство детских садов. Так в Нижнем Тагиле в районе ГГМ в 2020 году закончилось строительство трех новых детских садов с ясельными группами. В каждом из них предусмотрено по 40 мест для малышей в возрасте до трех лет. Последним из новых дошкольных учреждений открылся детсад на Уральском проспекте, 32а. Сад рассчитан на 140 мест и обустроен по последним правилам организации образовательного пространства: широкие коридоры, яркая отделка, лифты, удобные игровые и спальни, функциональная мебель, благоустроенная территория. А также оборудованы кабинеты для занятий музыкой, рисованием, физической культурой, собрана большая интерактивная библиотека. Малышей в группах ждут развивающие игрушки, а для ребят постарше оборудованы настоящие экспериментальные лаборатории. Положительные отзывы родителей и счастливые улыбки детей — это и есть конечная цель национальных проектов, позволяющих строить такие уникальные объекты и двигаться вперед городу,отметил во время своего визита в детсад глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Помимо строительства новых дошкольных учреждений, нацпроект «Демография» для сокращения очередей в детсады помогает организовывать дополнительные места уже в существующих. В 2021 году в семи частных детских садах создано 105 дополнительных мест. 95 детей приняли дошкольные организации в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. При этом несмотря на то, что детсады частные, цена родительской платы не превышает средней цены в государственных — около 3300 рублей. Дети из муниципальной очереди могут ходить в них не более года. Национальный проект «Демография» направлен не только на помощь детям и их родителям, но и работающим людям. Например, на базе колледжей и техникумов он помогает бесплатно осваивать новые профессии по программам Worldskills. В рамках федерального проекта «Содействие занятости» в 2021 году более 700 свердловчан смогли пройти обучение по 43 профессиональным компетенциям. Преимущество такого обучения в том, что выпускники, помимо документа о квалификации, получают паспорт компетенций (Skills-паспорт), позволяющий работодателям без испытательного срока определить уровень профессиональной подготовки будущего работника. Программы образования предполагают дальнейшее трудоустройство в учреждениях здравоохранения, социальных центрах, сервисных компаниях и других организациях. Кроме того, нацпроект «Демография» помогает получить новую специальность или повысить квалификацию людям предпенсионного возраста по федеральному проекту «Старшее поколение». В Свердловской области около 2000 пожилых людей в рамках проекта ежегодно обучаются новой профессии или расширяют свои знания в текущей на базе центров обучения Worldskills и региональных центров занятости. Мы видим, что программа «Старшее поколение» реализуется эффективно, в регионе многое сделано для достижения намеченных показателей. Сами жители отмечают, что могут использовать возможности этой программы. Однако необходимо продолжать работу, чтобы можно было сказать, что финансирование не уменьшается, направления реализуются, и показать, что мы слышим жителей и работаем с их запросами,рассказала спикер Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Отмечается, что процент трудоустройства свердловчан предпенсионного возраста после прохождения обучения — порядка 86%.

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