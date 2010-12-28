31 декабря на ТНТ появятся новые герои «Нашей Russia»

«В скетчкоме появятся новые герои: русские туристы в Турции,оперативники, пенсионеры. Безусловно, в том, что мы отказались отполюбившихся зрителям героев, был риск. Но еще больший риск заключался втом, что один и тот же юмор рано или поздно может надоесть зрителю.Надеюсь, новые герои понравятся не меньше уже известных», — цитируетWeburg одного из авторов проекта Гарика Мартиросяна.