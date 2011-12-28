Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на замещение должности начальника отдела развития гражданских инициатив
28 декабря 2011, 17:58ОбществоВалерия Лошкарева
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Она оказалась вакантна в декабре.
Прежний начальник - Андрей Рычагов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Подробная информация о требованиях к кандидатам и условиях конкурса размещена на официальном сайте города ntagil.org. Последний день представления документов - 16 января.
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