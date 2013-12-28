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Сергей Носов: «Тагил, я люблю тебя!». А тагильчане любят Носова. Открытие Главной ёлки! (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сергей Носов: «Тагил, я люблю тебя!». А тагильчане любят Носова. Открытие Главной ёлки! (ФОТО)

28 декабря 2013, 09:25Общество
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