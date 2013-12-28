Сергей Носов: «Тагил, я люблю тебя!». А тагильчане любят Носова. Открытие Главной ёлки! (ФОТО)

Еще часов с 17:00 на Театральной площади был аншлаг. Родители с детьми, пенсионеры, влюбленные парочки, Деды Морозы и Снегурочки. Основная иллюминация выключена – ведь впереди самый важный момент вечера – включение ёлки.

На сцене танцуют творческие коллективы, раздается громкая музыка. Дети катаются с многочисленных горок, счастливые лица родителей. Все находятся в ожидании.

Тут на сцену выходят, если можно сказать, главные Дед Мороз и Снегурочка, которым полагалось произнести торжественные слова и пригласить на сцену Сергея Константиновича. Мэр Нижнего Тагила оказался краток: он поблагодарил тагильчан за прошедший год, за то, что его поддерживают и пообещал, что в следующем году работа в начатых направлениях будет продолжена. «Тагил, я люблю тебя!».

Как оказалось, вернее, подтвердилось, Тагил тоже любит Носова. И это не пустые слова, это те отзывы, которые оставили тагильчане. Например, весь вчерашний день в группе «Типичный Тагильчанин» был посвящен тому, что люди восхищались работой Носова, а также сравнивали Новогодние городки прошлых лет.

Первый раз в жизни такая красивая ёлка! -- пишет Димасик.

Фотография из группы «Тагил»

Вообще шикарно,я уж и забыл когда такая елка была! Спасибо мэру! -- пишет Павел.

Спасибо огромное Сергею Константиновичу, за этот шикарный городок и очень красивую ёлку! -- Света.

Круто, за столько лет Тагил стал хоть как-то оживать!!! -- Анатолий.

Это первая обновленная елка за всю мою жизнь, до этого, сколько помню елку, всегда одно и тоже. Сейчас на елку есть желание сходить Энтони.

2013 год – новый глоток воздуха для Нижнего Тагила. Он преображается морально и физически, а вместе с ним «цветут» и тагильчане – от мала до велика. Самое главное, чтобы такое настроение у наших земляков сохранилось еще на долгие-долгие годы. Этого и стоит пожелать на Новый год. С наступающим!