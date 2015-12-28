Жителям Нижнего Тагила рассказали, как действовать при виде подозрительных предметов
Увы, праздники не всегда несут только беззаботные развлечения. Каждый житель России помнит предновогодние теракты в Волгограде, случившиеся в 2013 году. И, чтобы тагильчане могли защитить себя от подобных происшествий, Администрация Нижнего Тагила подготовила информационный бюллетень.
Находка может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п., находящийся бесхозно в месте возможного присутствия большого количества людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, расположения различного рода коммуникаций. Также по своему внешнему виду может быть сходство с боеприпасом: гранатой, миной, снарядом и т.п.
Это может быть бомбой, в случае:
Следует опасаться, если:
Ваши действия при обнаружении подозрительного предмета:
Стоит обращать внимание и на подозрительные транспортные средства. Ими считаются средства, номерные знаки которых кажутся самодельными или их передние и задние номера не совпадают. Также должен вызывать подозрение транспорт, припаркованный длительное время на месте, не предназначенном для парковки.
Телефоны, по которым нужно сообщить о готовящемся или совершенном действии террористического характера, чрезвычайной ситуации:
112 – Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил
01 – пожарная служба
02 – дежурная служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
97-62-21 – телефон доверия МУ МВД России «Нижнетагильское»
421-421 – дежурный отдела в г. Н.Тагиле УФСБ России по Свердловской области
© TagilCity.ru по материалам Администрации Нижнего Тагила