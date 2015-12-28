Жителям Нижнего Тагила рассказали, как действовать при виде подозрительных предметов

Находка может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п., находящийся бесхозно в месте возможного присутствия большого количества людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, расположения различного рода коммуникаций. Также по своему внешнему виду может быть сходство с боеприпасом: гранатой, миной, снарядом и т.п.

Это может быть бомбой, в случае:

Следует опасаться, если:

Ваши действия при обнаружении подозрительного предмета:

Стоит обращать внимание и на подозрительные транспортные средства. Ими считаются средства, номерные знаки которых кажутся самодельными или их передние и задние номера не совпадают. Также должен вызывать подозрение транспорт, припаркованный длительное время на месте, не предназначенном для парковки.

Телефоны, по которым нужно сообщить о готовящемся или совершенном действии террористического характера, чрезвычайной ситуации:

112 – Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации города Нижний Тагил

01 – пожарная служба

02 – дежурная служба МУ МВД России «Нижнетагильское»

97-62-21 – телефон доверия МУ МВД России «Нижнетагильское»

421-421 – дежурный отдела в г. Н.Тагиле УФСБ России по Свердловской области